Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, поделилась своими мыслями о смерти Александра Маслякова, легендарного телеведущего КВН. В беседе с NEWS.ru она отметила, что его уход стал для неё полной неожиданностью. По словам Драпеко, Масляков казался ей “вечным” человеком, который несмотря на годы оставался молодым, энергичным и весёлым.

«Это известие стало для меня абсолютно неожиданным. Казалось, что он всегда будет с нами, потому что шли годы, а Александр Васильевич не менялся. Его имя — это символ целой эпохи, и его уход — огромная потеря для всех нас», — сказала Драпеко.

Она также подчеркнула, что Масляков был героем не одного поколения, ведь под его руководством КВН возродился и превратился в культурное явление, которое объединяет людей по всему миру.

«Не одно поколение знает и любит его. Это не просто телеведущий, это символ», — добавила она.

Елена Драпеко выразила соболезнования всем поклонникам КВН, участникам клуба и зрителям. По её словам, Масляков стал неотъемлемой частью российского юмористического телевидения, а его вклад в развитие культуры и телевидения в России невозможно переоценить.

8 сентября стало известно о кончине Александра Маслякова. Бессменный ведущий КВН ушёл из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Масляков, возглавлявший Клуб веселых и находчивых с самого его основания, навсегда останется в памяти людей как человек, стоявший у истоков современного российского юмора.

Его влияние простирается далеко за рамки одной телепередачи. КВН, под руководством Маслякова, стал площадкой для становления сотен талантливых комиков, актёров и шоуменов. Он открыл дорогу в мир юмора множеству молодых дарований и продолжал поддерживать КВН вплоть до своего последнего дня.