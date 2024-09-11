Украина и её союзники продолжают искать способы противостоять российским планирующим авиабомбам, которые наносят серьезный ущерб украинским позициям. Однако, несмотря на постоянные обсуждения, решение этого вопроса пока не найдено. Об этом сообщает портал Defense One, ссылаясь на неназванного представителя одной из стран НАТО.

Российские авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) оказывают значительное влияние на ход боевых действий. Источник подчеркивает, что именно эти бомбы являются одной из главных причин успешного продвижения российских сил на фронте. Мощные удары, нанесенные с использованием этого оружия, создают серьёзные проблемы для украинских войск, не позволяя им удерживать позиции.

Вашингтон, Киев и другие союзники активно обсуждают, как эффективно противостоять этим бомбам. Однако, как отмечают эксперты, вопрос остаётся нерешённым. Даже ракеты ATACMS, которые рассматривались как возможное средство борьбы с российскими авиабомбами, не могут помочь в данной ситуации. По словам Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, эти ракеты не могут достичь самолётов-носителей, так как они летают за пределами радиуса действия ATACMS.

Эта ситуация заставляет страны НАТО искать другие решения, которые могли бы помочь Украине защититься от авиаударов. Но пока украинские войска продолжают испытывать давление со стороны российской авиации, использующей современные и высокоточные авиабомбы.

Рассматриваются различные варианты защиты — от модернизации ПВО до внедрения новых технологий. Однако время играет не в пользу Украины. С каждым днём российские силы продолжают использовать свои планирующие бомбы для нанесения ударов по важным объектам, укрепляя свои позиции на линии фронта.

Этот вызов остаётся одним из главных вопросов для обсуждения между Украиной и её союзниками. Несмотря на все усилия, поиск эффективного средства борьбы с этим типом оружия продолжается, и от его решения может зависеть дальнейший ход боевых действий.