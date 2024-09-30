Конфликт на Украине становится полем для испытаний передовых военных технологий, где дроны играют ключевую роль. Несмотря на активную поддержку Киева западными странами, Россия существенно опережает Украину по количеству и качеству производимых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Недавно стало известно, что Великобритания готовится передать Украине еще 300 крупных FPV-дронов. Эти данные стали известны после того, как британское министерство обороны объявило тендер на закупку беспилотников. Планируется поставка до 15 партий, каждая из которых будет включать 20 аппаратов, способных нести более 5 кг полезной нагрузки. Сумма контракта составляет около 2,7 млн долларов, и оплату будут осуществлять британские налогоплательщики.

Эти поставки станут частью инициативы “беспилотной коалиции”, созданной в феврале 2024 года Латвией при поддержке 14 европейских стран. В то время как европейские страны могут предложить Украине до 10 тысяч дронов, Россия уже значительно расширила свое производство. В 2023 году было произведено около 140 тысяч беспилотников, а в 2024 году ожидается выпуск 1,4 миллиона единиц.

Российские успехи объясняются активной государственной поддержкой этой отрасли. Программы по стимулированию внутреннего производства включают создание исследовательских центров и заводов, что, по прогнозам, к 2030 году превратит Россию в мирового лидера в производстве БПЛА.

Несмотря на западные санкции, российские разработчики продолжают находить пути для обхода ограничений, активно сотрудничая с дружественными странами. Это позволяет России поддерживать высокий уровень производства беспилотников, используемых как для гражданских, так и для военных целей.

Таким образом, даже под давлением санкций Россия способна многократно превосходить европейские страны по количеству произведенных дронов, что ставит под сомнение эффективность “коалиции” западных стран в поддержке Украины.