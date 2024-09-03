На Украине был обнаружен новый тип беспилотного летательного аппарата (БПЛА), использованный Россией в одной из недавних воздушных атак. Об этом сообщает издание Defence Blog. Этот дрон, ранее неизвестный украинским силам, был сбит 30 августа.

Особенность этого аппарата заключается в его аэродинамической схеме «летающее крыло» и наличии реактивного двигателя. Интересно, что БПЛА не имел на борту оружия или видимого оборудования для разведки, что вызвало ряд предположений о его предназначении.

Эксперты предполагают, что дрон мог быть экспериментальной моделью или использовался в качестве приманки для отвлечения противника.

Ранее, в июле, «Российская газета» сообщала о появлении на поле боя нового российского беспилотника «Гербера», который был замечен в зоне специальной военной операции. Этот дрон, являясь более компактной версией «Герани-2», применяемой для ударов по Киеву, выполняет задачи разведки и наблюдения, а также может использоваться как ложная цель.

Таким образом, появление нового беспилотника добавляет интерес к развитию технологий БПЛА, используемых в современных конфликтах, и вызывает вопросы о его истинных возможностях и предназначении.