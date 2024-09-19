Медицинская сфера активно внедряет новейшие разработки для повышения эффективности диагностики и лечения. В этом дайджесте мы расскажем о последних инновациях, найденных компанией «Триггермед» в июле 2024 года.

Российский аппарат для бесконтактного лечения почечных камней

Госкорпорация «Ростех» разработала аппарат «Литотриптер ЛТ-1», которое использует ударные волны для дробления камней в почках без необходимости хирургического вмешательства. Инновационная технология позволила значительно сократить длительность импульсов ударной волны и бесконтактно разрушать камни в почках и мочеточниках размером от 1,5 до 10 миллиметров. Это является значительным достижением в урологии, поскольку позволяет проводить лечение пациентов без инвазивных процедур.

Клинические испытания показали не только высокие технические характеристики устройства, но и снижение травм в процессе лечения. Таким образом, «Литотриптер ЛТ-1» может стать альтернативой импортным аналогам на отечественном рынке, при этом увеличивая эффективность лечения за счет измельчения камней до более мелких размеров.

Источник: «Ростех»

Аппарат ИВЛ для транспортировки пациентов

На выставке «Иннопром» был представлен новый аппарат искусственной вентиляции легких «МобиВент-ARM». Созданный для транспортировки пациентов весом от 2 до 300 кг, он обеспечивает стабильную подачу кислорода в условиях экстренной помощи. Такое устройство критически важно для стабилизации состояния больных в пути.

Источник: «Ростех»

Роботизированная система для операций на плече

Компания «Zimmer Biomet» разработала и получила одобрение FDA на роботизированную систему «ROSA Shoulder», предназначенную для замены плечевого сустава. Это первый хирургический робот, специально разработанный для анатомической и обратной замены плеча. Система «ROSA Shoulder» повышает точность хирургических операций и снижает риск осложнений. Она интегрируется с платформой ZBEdge и использует данные и аналитические технологии для поддержки решений врача, обеспечивая более точное размещение имплантов и, как итог, улучшение результатов операций.

Источник: «Zimmer Biomet»

Эти новинки демонстрируют отличные достижения в медицинской технике, которые помогают улучшить качество жизни пациентов и расширяют возможности для эффективного лечения. Внедрение передовых технологий в медицинскую практику продолжается, принося свои результаты.