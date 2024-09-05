НАТО вместе с Киевом еще в 2020 году намеревались после “цветной революции” в Белоруссии переманить на свою сторону Минск. Но эта затея с треском провалилась. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что Украина и Альянс не успокоились, они все же продолжают усилия в этом направлении.

По словам Дандыкина, Запад активно поддерживает бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которая ныне проживает в Прибалтике. На стороне ВСУ в боевых действиях участвует Кастуся Калиновского. Запад и Украина хотят увидеть Белоруссию в своём лагере и применяют все доступные им методы для достижения этой цели.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что ядерный щит, созданный ещё в советское время, является важным фактором безопасности для Белоруссии и России. Он отметил, что благодаря этому защитному механизму, противники не решаются на активные действия против двух стран. Лукашенко также указал, что США стремились стать монополистами в сфере ядерного оружия, но усилия Советского Союза помешали этому.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию, связав её с недавним заявлением Украины, которая потребовала от Белоруссии отвести войска от границы. Захарова отметила, что реакция Минска была одновременно ироничной и жёсткой, показывая уверенность Белоруссии в своей позиции.