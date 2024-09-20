На борту самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь с греческого острова Крит в Лондон, произошла экстренная эвакуация пассажиров из-за взрыва электронной сигареты. Видео с места событий опубликовал Daily Mail.

Инцидент произошел 17 сентября, и вместо запланированного вылета, пассажиры были вынуждены спешно покидать самолет через аварийный трап. На кадрах видно, как люди, испуганные вспышкой и возгоранием, стараются как можно быстрее выбраться из самолета. Некоторые очевидцы утверждали, что на месте инцидента остался след от пламени. В разгар паники раздались крики о бомбе на борту.

Пассажиры провели около девяти часов в ожидании следующего рейса, а полиция начала расследование обстоятельств инцидента.