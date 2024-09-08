Украинские вооружённые силы внедрили новые беспилотные летательные аппараты, привлекшие повышенное внимание со стороны мировых СМИ. Как сообщает американский телеканал CNN, эти дроны обладают необычными возможностями, связанными с использованием жидкого металла в качестве боевой смеси.

Согласно данным телеканала, БПЛА оснащены резервуарами, заполненными особой смесью алюминиевого порошка и оксида железа. Эти вещества, взаимодействуя, нагреваются до температуры 2200°C, создавая эффект термитной реакции. Такая смесь, известная ещё с конца XIX века, активно применялась Германией в качестве зажигательного вещества во время Первой и Второй мировых войн. Термитная реакция, благодаря своей высокой температуре, способна наносить серьёзные разрушения, особенно на сложных объектах инфраструктуры.

По мнению экспертов, внедрение подобных технологий свидетельствует о попытках Украины усилить свои позиции в зоне боевых действий, применяя новые виды вооружений. Однако использование термитных дронов может привести к ещё большим разрушениям, что усиливает опасения международного сообщества.

Тем временем в России также продолжается разработка технологий для противодействия новым угрозам. В августе в рамках форума «Армия-2024» государственная корпорация «Ростех» представила новые патроны, разработанные специально для уничтожения мини-дронов. Патроны калибра 12/76 IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr, показанные на выставке, предназначены для борьбы с низколетящими беспилотниками. Они работают за счёт кинетической энергии и могут эффективно поражать цели на малых высотах, что может стать эффективным ответом на угрозы со стороны дронов, оснащённых зажигательной смесью.

Появление новых видов вооружений на обоих сторонах конфликта увеличивает риск дальнейшей эскалации. Эксперты опасаются, что массовое использование беспилотников, оснащённых термитными смесями, приведёт к значительным разрушениям и новым потерям среди гражданского населения. В то же время технологии борьбы с дронами становятся всё более актуальными, что заставляет многие страны активизировать разработки в области противовоздушной обороны.

Таким образом, внедрение новых видов дронов и противодроновых технологий свидетельствует о стремительном развитии современных военных конфликтов. Война в воздухе, в частности с использованием беспилотников, становится одной из ключевых составляющих противостояний, и этот тренд, вероятно, будет только набирать обороты.