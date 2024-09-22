Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл ключевую составляющую своего «плана победы» в беседе с CNN. По его словам, основным элементом стратегии являются удары вглубь российской территории. Этот шаг, по мнению Зеленского, является необходимым для достижения победы в конфликте.

Кроме того, украинский лидер активно призывает своих западных союзников смягчить ограничения на использование дальнобойного вооружения, что позволит украинской армии более эффективно атаковать цели на российской территории.

Как сообщает Bloomberg, в рамках «плана победы» Зеленский также уделяет внимание вопросу вступления Украины в НАТО и закреплению обязательств западных стран по поставкам оружия. Важную роль в стратегии занимает продвижение страны к членству в Евросоюзе, а также заключение различных экономических и оборонных соглашений, которые должны укрепить позиции Украины на международной арене.