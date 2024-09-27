В 2022 году известная актриса Чулпан Хаматова приняла непростое решение покинуть Россию и переехать в Латвию. За несколько дней она успела собрать вещи, уволиться и купить билеты для себя и своих дочерей. В Латвии у Хаматовой уже был дом, который она строила на протяжении многих лет.

Еще в 2010-х актриса приобрела участок земли недалеко от Риги и построила там коттедж. Эта покупка позволила ей получить вид на жительство в Латвии, но с условием регулярного продления. Однако недавно выяснилось, что теперь эта причина больше не является основанием для продления ВНЖ. Хаматова признается, что находится в сложной ситуации — она не имеет никаких преференций и рискует потерять право на проживание в стране.

Актриса не теряет надежды и продолжает искать выход. Дочери Хаматовой учатся в латвийской школе, она сама выучила язык и адаптировалась к новой жизни, но теперь будущее ее семьи под угрозой. По закону, продлить ВНЖ можно только при наличии контракта с местным работодателем, но долгое время у Хаматовой его не было. Национальный театр Риги отказался продолжать сотрудничество с актрисой.

В результате Чулпан была вынуждена искать новый путь. Ей удалось заключить договор с театром “Дайлес” до 2025 года, что временно решило вопрос с продлением ВНЖ, но угроза депортации сохраняется, если контракт будет расторгнут.

Эта ситуация стала для актрисы настоящим ударом. Она неоднократно выражала свои надежды на новую жизнь в Латвии и даже выступала с критикой в адрес России, что вызвало негативную реакцию со стороны ее бывших коллег. Однако сейчас Хаматова готова отказаться от всех своих прежних званий, включая звание народной артистки России, считая их не более чем формальностью.