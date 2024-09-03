На 81-м Венецианском кинофестивале сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова представила новый драматический фильм режиссера Александроса Авранаса «Тихая жизнь». В этой киноленте она сыграла одну из главных ролей, рассказав историю семьи беженцев, столкнувшихся с тяжелыми испытаниями.

Для выхода на красную дорожку Хаматова выбрала наряд от российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Она предстала в элегантном платье с объемными рукавами, дополнив образ босоножками на платформе и минималистичными украшениями. Завершающим штрихом стал яркий макияж.

Фильм «Тихая жизнь» повествует о трагической судьбе Сергея и Натальи, которым не удалось получить убежище в Швеции. Перед депортацией их младшая дочь впадает в кому из-за неизвестной болезни. Действие картины происходит в 2018 году. Партнером Хаматовой по съемкам стал Григорий Добрыгин.

Позднее актриса поделилась своими впечатлениями от участия в фестивале.