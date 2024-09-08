В 2024 году количество российских туристов, посещающих Армению, значительно сократилось — на 23% по сравнению с прошлым годом. Если в 2023 году с января по июль страну посетили около 500 тысяч граждан России, то в этом году число упало до 384 тысяч. В целом, за первые семь месяцев 2024 года Армению посетили 1,184 миллиона человек, что на 6% меньше, чем в тот же период прошлого года. Основной причиной снижения туристического потока стало уменьшение числа гостей именно из России.

По словам Ануш Бабаян, заместителя главы департамента международного сотрудничества Комитета по туризму Армении, несмотря на этот спад, российские туристы остаются важной частью туристического потока в страну. Они составляют 42% от всех приезжающих, что делает Россию по-прежнему ключевым источником туристов. Остальные 58% посетителей — это гости из Грузии, Ирана, США и других стран. Также наблюдается значительный рост числа туристов из Индии, Китая и Филиппин, что помогает частично компенсировать снижение числа россиян.

Одной из основных причин падения туристического потока из России эксперты называют сложную геополитическую ситуацию, санкции и экономическую нестабильность. Многие россияне в этих условиях предпочитают отказаться от зарубежных поездок или выбрать другие направления для отдыха, более доступные с точки зрения логистики и стоимости перелётов.

Смена предпочтений российских туристов

Интересы российских туристов в Армении в 2024 году изменились. Если ранее основное внимание уделялось культурным и историческим достопримечательностям, таким как монастыри Норованк и Татев, то в этом году вырос спрос на активные виды отдыха. Теперь многие предпочитают отдых у озера Севан, посещение курортов Дилижана и Цахкадзора, а также исследование Лорийской области. В этих местах туристов привлекают возможности для занятий экотуризмом, катанием на лыжах и другими экстремальными видами спорта.

Развитие альтернативных рынков

Армянские власти активно развивают связи с новыми странами, чтобы компенсировать потерю российского туристического потока. Одними из приоритетных направлений являются Индия, Китай и Филиппины, а также европейские страны, такие как Франция и Германия. Благодаря активным маркетинговым кампаниям, Армения привлекает всё больше гостей из этих регионов.

Несмотря на трудности, связанные с потерей российских туристов, Армения продолжает оставаться привлекательным направлением для путешественников со всего мира. Развитие инфраструктуры, расширение туристических программ и диверсификация рынка позволят стране справиться с вызовами и сохранить статус популярного туристического направления.