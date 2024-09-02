Чипсы, сухарики, шоколадки… Эти соблазнительные снеки так и манят с полок магазинов, особенно детей и подростков. Но за яркими упаковками и привлекательным вкусом скрывается настоящая опасность для здоровья. Как же выбрать перекус, который не навредит ребенку?

Диетолог Полина Журавлева предупреждает: не все снеки одинаково вредны, но дети часто выбирают именно те, что содержат много ГМО и химии. Вершину “пирамиды вредности” занимают чипсы. Сегодня они состоят в основном из крахмала, муки, соли и искусственных добавок. Регулярное употребление чипсов может привести к гастриту и другим проблемам с желудком.

Сухарики тоже не так безобидны, как кажется. Они часто содержат много соли и усилителей вкуса. Кроме того, ими легко подавиться, особенно в активной школьной обстановке.

А вот ржаные сухарики могут быть даже полезны. Они содержат клетчатку и мало калорий. Но и ими не стоит злоупотреблять.

Орехи – отличный вариант для перекуса. Они сытные и полезные, но некоторые виды могут быть слишком жирными для детского организма. Лучше всего заранее узнать, какие орехи нравятся ребенку, и дать ему с собой небольшую порцию.

Фрукты – это классика здорового перекуса. Но чтобы ребенок съел яблоко или грушу, нужно проявить немного фантазии. Нарежьте фрукты на кусочки, посыпьте их корицей или полейте медом. Так они станут гораздо привлекательнее для маленьких гурманов.

Бутерброды с индейкой – еще один хороший вариант. Индейка – это источник белка, который дает длительное чувство сытости. А если использовать цельнозерновой хлеб или лаваш, то такой перекус будет еще и полезным.

И, конечно, не забывайте о небольшом кусочке темного шоколада или фитнес-батончике. Это позволит ребенку получить свою дозу сладкого, не навредив здоровью.

Помните, что правильный перекус – это залог здоровья и энергии вашего ребенка. Выбирайте полезные и вкусные снеки, и тогда школьные будни будут полны сил и хорошего настроения!