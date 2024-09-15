Компания Chery объявила о начале предварительных продаж своих обновленных кроссоверов Tiggo 9 и гибридной версии Tiggo 9 C-DM, которые выйдут на рынок в 2025 году. Эти модели обещают стать настоящими флагманами среди внедорожников бренда и уже привлекают внимание своим современным дизайном и технологичными решениями.

По данным источника Avtograd Ньюс, начальная цена за стандартную версию Tiggo 9 составит примерно 22 000 долларов, а гибридная модификация обойдется около 24 000 долларов. Появление автомобилей на рынке ожидается 25 сентября, а в следующем году модели станут доступны и в России, как сообщает сайт 32CARS.RU.

Одной из ключевых особенностей обновленной машины Черри Тигго 9 является его стильный дизайн, выполненный в концепции «мягкой световой эстетики». Под капотом внедорожника установлен мощный 2.0-литровый турбодвигатель, который выдает 257 лошадиных сил и крутящий момент в 400 Нм. Машина доступна с двумя вариантами трансмиссий: это 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением или 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, что обещает отличную динамику и плавность хода.

Интерьер автомобиля также впечатляет. Двойной дисплей объединяет панель приборов и центральный экран в единый информационный блок. Это не просто удобство, а настоящее технологическое решение, усиленное системой на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155. Покупатели смогут выбрать модель как с пятиместным, так и с семиместным салоном, что добавляет гибкости в использовании автомобиля.

Гибридная версия Tiggo 9 C-DM отличается не только современным стилем, но и высокой эффективностью. Запас хода на одной электрической зарядке составляет до 106 километров, а общий пробег с полным баком топлива может достигать 1400 километров. Гибридная установка сочетает в себе электромотор и бензиновый двигатель, обеспечивая как высокую экономичность, так и хорошую динамику разгона.

С выпуском новых моделей Tiggo 9 и Tiggo 9 C-DM компания Chery рассчитывает существенно укрепить свои позиции на российском рынке. Высокие технологии и конкурентоспособные цены делают эти автомобили привлекательными для покупателей, которые ищут современные и надежные решения для комфортных поездок.