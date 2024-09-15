Самый забавный момент недели в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубина. На видео попала черная кошка, которая намеревалась перебегать дорогу. Она почти добежала до половины проезжей части, когда в ворота въеал лимузин президента России Владимира Путина. Кошка остановилась, посмотрела на автомобиль и побежала в обратном направлении.

«Самый смешной момент недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственное правильное решение», — с юмором прокомментировал Зарубин.

На видео видно, как кошка собиралась пересечь дорогу, но, заметив приближающийся лимузин, мгновенно развернулась и убежала назад. Этот курьезный случай произошел 12 сентября, когда президент посещал военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова.