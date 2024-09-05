В Италии были представлены результаты судебно-медицинской экспертизы, касающейся трагического крушения суперъяхты Bayesian, которая затонула у берегов Сицилии во время сильного шторма 21 августа. Эксперты из Института судебной медицины Палермо обнаружили, что некоторые из погибших пассажиров оставались живы в воздушном пузыре, образовавшемся внутри перевернувшейся яхты. Это стало настоящим шоком для следствия, передает “Комсомольская правда”.

Вскрытие тел показало, что в легких погибших не было обнаружено морской воды, что указывает на то, что они не утонули, а задохнулись, когда воздух в этом импровизированном “убежище” закончился. Этот факт ещё больше подчеркнул ужас трагедии, так как пассажиры не могли бы выжить, даже если бы помощь пришла достаточно быстро.

Среди погибших — известные личности, такие как британский миллиардер в области IT Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна, председатель инвестиционного банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой Джуди, а также американский юрист Крис Морвилло и его супруга Неда. Судмедэксперты не обнаружили у них никаких внешних травм и подтвердили, что никто из них не утонул.

Суперъяхта, чья стоимость составляла около 40 миллионов долларов, затонула всего за 16 минут неподалеку от Палермо. В ходе поисково-спасательной операции, которая длилась неделю, водолазы обнаружили тела шести пассажиров, пятеро из которых находились в одной каюте, где, вероятно, пытались спастись. Единственная, кто остался в одиночестве, — 18-летняя Ханна, её тело было найдено в другой каюте. Предполагается, что она не успела понять, что происходит, и не смогла присоединиться к остальным. Шеф-повар яхты был найден в море, недалеко от места крушения.

Несмотря на эту страшную катастрофу, 15 человек смогли спастись. Среди них — жена Майкла Линча, Анджела Бакарес. Она рассказала, что проснулась от сильного раскачивания яхты и, выйдя на палубу, обнаружила там членов экипажа. Пытаясь предупредить остальных пассажиров, она не смогла до них добраться, так как порезала ноги о битое стекло.

Следствие предъявило обвинения капитану яхты, 51-летнему новозеландцу Джеймсу Катфилду, а также главному механику Тиму Паркеру Итону и другому члену экипажа Мэтью Гриффитсу. Им вменяется в вину кораблекрушение и непредумышленное убийство.