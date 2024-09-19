Ведущий научный сотрудник парижского Института экологии и наук о природе Флоренс Дебарр и её международная команда пришли к выводу, что дикие животные, завезённые на рынок в китайском Ухане, стали первым и единственным источником распространения коронавируса. Результаты этого исследования были опубликованы в престижном научном журнале *Cell*.

Исследователи проанализировали генетические следы, найденные на рынке, и обнаружили обрывки ДНК и РНК животных на тех же поверхностях, где были зафиксированы вирусные частицы. Хотя сами животные были вывезены с рынка до прихода китайских специалистов, генетический материал, оставленный ими, позволил учёным сделать вывод о возможной передаче вируса именно от этих существ. Дебарр пояснила, что подобные находки являются ключевым доказательством того, что среди животных, находившихся на рынке, могли быть носители вируса.

Это исследование добавляет ясности в вопрос происхождения COVID-19 и подтверждает гипотезу о зоонозной передаче вируса, что ставит животных в центр внимания как возможный источник инфекции.

Между тем, профессор вирусологии Александр Чепурнов также высказался о текущей ситуации с коронавирусом, отметив, что новые штаммы, такие как FLiRT, представляют собой серьёзную проблему. Он подчеркнул, что эффективность существующих вакцин с каждым новым вариантом вируса снижается. Штаммы изменяются настолько, что способны обходить приобретённый иммунитет, что вызывает дополнительные опасения в научном сообществе.

Исследования продолжаются, и учёные из разных стран продолжают искать ответы на вопросы о происхождении и эволюции коронавируса, стремясь разработать более эффективные стратегии борьбы с новыми угрозами.