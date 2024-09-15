В Египте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали десятки человек. По данным местной прессы, среди пострадавших 21 гражданин России. Всего в аварии получили травмы 46 человек, включая туристов из Турции, Италии, Великобритании и Египта.

Сразу после аварии всех пострадавших доставили в медицинский центр города Суэц, где для оказания помощи задействовали весь доступный персонал. Египетские власти, в частности министр здравоохранения Халед Абдель Гаффар, взяли ситуацию под контроль, чтобы обеспечить необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости водителем автобуса или технические проблемы, связанные с лопнувшей шиной. Водителя уже задержали для дальнейшего выяснения обстоятельств. Посольства стран, чьи граждане пострадали, включая Россию, Турцию, Великобританию и Италию, проинформированы о случившемся и оказывают поддержку своим гражданам.

Инцидент вызвал волну беспокойства среди туристов, находящихся в Египте, особенно в свете участившихся сообщений о нарушениях на дорогах и технических проблемах с транспортными средствами.