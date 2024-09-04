Остров Змеиный в Черном море играет стратегически важную роль для контроля морских путей, особенно в контексте конфликта на Украине. Об этом заявил Александр Руцкой, Герой Советского Союза и бывший вице-президент России. По его мнению, контроль над островом позволил бы перекрыть логистические маршруты для поставок оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Руцкой подчеркнул, что этот остров, расположенный на морском пути из Одессы, является ключевым узлом для транспортных операций в регионе.

Ранее российские военные захватили остров в начале специальной военной операции, однако позже покинули его в рамках “жеста доброй воли”. Это было сделано для создания условий, способствующих беспрепятственному проходу судов в рамках зерновой сделки, организованной при участии ООН. Тогда официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что вывод гарнизона с острова был направлен на демонстрацию готовности России к содействию гуманитарным операциям, связанным с вывозом сельскохозяйственной продукции с Украины.

Змеиный имеет важное значение для контроля над морскими путями в Черном море, что подчеркивает не только Руцкой, но и другие военные эксперты. Так, заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин также отмечал, что контроль над островом позволяет контролировать проход кораблей, в том числе и судов из стран НАТО, таких как Болгария, Румыния и Польша. Этот узел является ключевым для поддержания морской логистики в регионе.

Таким образом, стратегическая значимость острова Змеиного остается высокой, и его контроль мог бы значительно повлиять на ход военных действий и логистику поставок на Украине.