По словам бывшего представителя Генштаба Украины Владислава Селезнева, украинский гарнизон в Угледаре сталкивается с серьёзными трудностями в обеспечении, и Киев не имеет возможности деблокировать этот участок. В интервью изданию NewVoice он заявил, что силы противника на этом направлении значительно превосходят украинские войска, и ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днём.

Селезнев подчеркнул, что преимущество российских сил на этом участке фронта достигает восьмикратного перевеса. Он также отметил, что украинская армия не располагает достаточными ресурсами для того, чтобы изменить ход событий и обеспечить поддержку окружённому гарнизону.

Кроме того, экс-спикер добавил, что российские управляемые авиабомбы оказались крайне эффективными в этом регионе. В сложившейся ситуации, по его мнению, для украинского командования приоритетной задачей должно стать спасение личного состава и вывод войск из города.

Ранее российские силы перерезали все пути снабжения украинских войск в Угледаре, что подтвердил Владимир Рогов, представитель Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. По его словам, российские военные контролируют значительную часть города, что ставит дальнейшее удержание Угледара под угрозу.