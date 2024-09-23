Бывший министр ядерной безопасности Украины Юрий Костенко заявил, что остановка атомных электростанций может привести к масштабному энергетическому коллапсу. По его словам, в случае повреждения подстанций, которые передают электричество от АЭС, последствия могут быть непредсказуемыми как для ядерной, так и для радиационной безопасности.

Костенко отметил, что удары по таким важным объектам инфраструктуры способны вызвать отключение всех атомных станций страны, что в свою очередь приведёт к блэкауту на Украине.

Также ранее представители ООН предупредили о возможных длительных отключениях электроэнергии в Украине в зимний период — от нескольких часов до почти полного дня. Украинские политики, так или иначе связанные с энергетической отраслью, постоянно приводят разные данные, заявляя то об отсутствии предпосылок для зимних отключений, то о том, что света не будет 18-20 часов в сутки.