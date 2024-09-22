Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут выразил мнение, что так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского направлен на затягивание конфликта. В интервью «Комсомольской правде» он подчеркнул, что основная цель этого плана — ослабление России путём продолжительных боевых действий. По его словам, это является главной стратегией, продвигаемой Соединёнными Штатами.

Бут убеждён, что данный план был разработан в Вашингтоне, а именно в администрации президента Джо Байдена и Госдепартаменте. Он считает, что Зеленский лишь выполняет указания западных покровителей, стремясь максимально затянуть конфликт и истощить российские ресурсы.

Ранее сам Владимир Зеленский отметил, что удары вглубь территории России являются ключевым элементом его стратегии. По данным CNN, украинский лидер активно добивается от западных стран смягчения ограничений на использование дальнобойного вооружения, что является одной из главных целей его переговоров с союзниками.