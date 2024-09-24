С 2023 года врач Арсений из Сызрани спасает жизни бойцов, работая в условиях боевых действий на линии фронта. Недавно через волонтеров группы «Медицина для фронта» ему был передан важный прибор под названием «Булат». Об этом сообщил глава города Сергей Володченков, отметив, что Арсений лично передал слова благодарности от командования во время своей поездки в Сызрань.

С юных лет Арсений мечтал стать врачом. Уже с 8-го класса он четко знал, что свяжет свою жизнь с медициной, а к моменту окончания школы определился с направлением — военная медицина. После завершения обучения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова знания по военно-полевой медицине стали основой его работы на передовой.

Прибор «Булат», полученный врачом, крайне важен для защиты эвакуационной машины от дронов. Врачи, осуществляющие эвакуацию тяжело раненых, часто становятся уязвимой целью, поскольку вынуждены передвигаться медленно, что делает их транспорт легкой добычей для противника. Машины, используемые для эвакуации, не всегда обладают достаточной защитой, и новый прибор поможет значительно снизить риски.

Теперь, благодаря полученной помощи, Арсений и его команда смогут гораздо безопаснее выполнять свои задачи, спасая жизни бойцов даже в самых сложных условиях на передовой.