Украина рискует потерять как людские, так и военные ресурсы, не добившись при этом значимых успехов в Курской области, пишет издание The National Interest (NI).

Автор статьи, перевод которой представлен РИА Новости, отмечает, что для Украины ситуация может ухудшиться по сравнению с началом вторжения. Страна рискует понести значительные потери в людях и истратить запасы оружия, не достигнув при этом поставленных целей. В то же время Россия, как предполагается, продолжит укреплять свои позиции на юге Украины, как это происходит сейчас.

В статье также подчеркивается, что надежда Украины на то, что Владимир Путин “сломается” под давлением и пойдет на переговоры из-за событий в Курской области, является иллюзорной. Российские вооруженные силы, по мнению автора, будут и дальше постепенно освобождать территории, занятые украинскими войсками, не уступая своим стратегическим целям.

Этот анализ предполагает, что ставка Украины на успех в Курской области может оказаться неэффективной, и в конечном итоге ее усилия приведут к еще большим потерям без ощутимых результатов.