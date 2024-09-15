Украинская разведка бьёт тревогу — российские «Искандеры» наносят ощутимый удар по возможностям ВСУ. Глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) открыто признал, что массовое производство этих ракетных комплексов существенно осложняет положение на передовой.

Буданов также подчеркнул, что удары «Искандеров» стали только частью проблемы. Россия активно использует управляемые авиабомбы, которые делают каждый вылет авиации ещё более разрушительным для позиций ВСУ. Это стало настоящим вызовом для украинских войск, так как подобное вооружение наносит огромный урон инфраструктуре и живой силе.

Недавний удар в Херсонской области подтвердил серьёзность угрозы. В сети появилось видео, где зафиксирован точный удар “Искандера” по украинским военным. Это происшествие всколыхнуло аналитическое сообщество. Эксперты DeepState обратили внимание на важность усиления защиты и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Аналитики отметили, что подобные удары могут изменить ход боевых действий, и призвали к оперативному реагированию на новые вызовы, исходящие от применения современного вооружения со стороны России.