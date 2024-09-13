Во время ужина в Глазго министр по делам Шотландии Иан Мюррей высказался о коте Ларри, который уже многие годы живет в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, и занимает официальную должность главного мышелова. Как сообщает The Telegraph, министр шутливо назвал Ларри “маленьким ублюдком”, объяснив это тем, что кот отказался фотографироваться с новым кабинетом министров.

Мюррей также добавил, что Ларри выглядит как самое несчастное животное на свете, предположив, что этому могла способствовать напряженная атмосфера в резиденции из-за долгого правления премьер-министров-консерваторов.

Кот Ларри занимает свой пост с 2011 года и стал первым питомцем в истории резиденции, которому официально присвоили титул главного мышелова. Ларри стал любимцем публики, и его часто упоминают в прессе, особенно когда в резиденции происходят политические перемены.

Пока Ларри продолжает выполнять свои обязанности, в политической жизни Великобритании происходят важные изменения. После ухода Риши Сунака с поста премьер-министра начался процесс выборов нового лидера Консервативной партии. В полуфинал прошли четверо кандидатов, каждый из которых претендует на роль нового главы партии.