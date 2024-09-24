Дженни Бенджамин, 48-летняя жительница Великобритании, уже три десятилетия ведет борьбу с бессонницей, что кардинально изменило её жизнь. Свою историю она рассказала изданию *Metro*, поделившись тем, как бессонница лишила её работы, друзей и нормального существования.

Проблемы со сном начались, когда Дженни было всего 18 лет, во время её учёбы в университете. Лекарства, которые ей выписывали, не давали желаемого результата. Однако настоящий кризис настал в 2017 году: после обычного ужина с друзьями она не смогла уснуть. В течение целого года её состояние ухудшалось, хотя никаких очевидных причин не было.

В те тяжёлые времена она спала не более четырёх часов в сутки, что привело к сильным головным болям и упадку сил. Она потеряла аппетит, перестала заниматься спортом и избегала каких-либо планов на утро или вечер. Ситуация отразилась на её отношениях — многие друзья постепенно отошли от неё.

К 2019 году, погрузившись в состояние хронической усталости, Дженни вынуждена была оставить свою работу старшего финансового аналитика, над которой долго и усердно трудилась. Это стало для неё настоящим испытанием, ведь она так много лет строила свою карьеру. Однако после ухода из корпоративного мира она заметила улучшение — её сон постепенно стал более регулярным. Дженни нашла утешение в том, что смогла больше времени проводить с дочерью и заняться волонтёрской деятельностью.

Несмотря на улучшения, Дженни признаётся, что бессонница всё ещё контролирует многие аспекты её жизни. Она периодически чувствует разочарование и злость, но находит утешение в осознании, что не одна в этой борьбе.

Подтверждая свои слова, Дженни привела данные исследований, которые показывают, что нехватка сна может увеличивать смертность на 13% и способствует развитию серьёзных заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые проблемы. Она призывает относиться к здоровью сна серьёзно и активно изучать проблему бессонницы, чтобы помочь людям, страдающим от этого состояния.

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