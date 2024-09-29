Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано оказался в центре внимания не только из-за своей победы в бою, но и из-за своих скандальных заявлений. После того как он одержал верх над французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC Fight Night 243, Мойкано сделал резкое высказывание в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Спортсмен не стал скрывать своего мнения о политике Макрона, открыто обвинив его в продвижении глобалистической повестки и коррумпированных решений. Эти слова вызвали бурную реакцию, особенно учитывая формат заявления — оно было сделано в крайне грубой и нецензурной форме.

Сам бой, который прошел 28 сентября в Париже, завершился победой Мойкано техническим нокаутом. После второго раунда врачи приняли решение остановить поединок, поскольку оба глаза Сен-Дени были серьезно повреждены и закрыты гематомами.

Этот бой стал для Мойкано его 20-й победой в карьере из 26 проведенных боев. У него также пять поражений и один ничейный результат.