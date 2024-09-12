В Москве произошел инцидент, который привлек внимание общественности. Брат известной столичной блогерши Евы Пилоян устроил стрельбу у лаундж-бара на улице Веневской. Как сообщает телеграм-канал Shot, причиной инцидента стал конфликт с другой компанией посетителей заведения.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в ссору с гостями за соседним столиком. После того как его попросили покинуть бар, он, не желая подчиняться, вышел на улицу, сел в свой Land Rover и достал автомат. Разъяренный посетитель расстрелял входные двери заведения, после чего скрылся.

РИА Новости уточняет, что Артур Машурян возмутился запретом на курение в заведении. Он сперва стал ругаться матом на окружающих, а затем начал стрелять.

Однако его быстро задержала полиция. По информации телеграм-канала, стрелок ведет свой блог, в котором делится видео из спортзалов, ресторанов и путешествий. Вскоре выяснилось, что его сестра — популярная в Москве блогерша Ева Пилоян.