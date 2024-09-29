Министерство обороны России опубликовало видеокадры, на которых запечатлен момент уничтожения тяжелого украинского беспилотника в Харьковской области. Вражеский дрон, известный под названием «Баба Яга», был сбит в воздухе российскими военными. Операцию по ликвидации аппарата провели операторы FPV-дронов из группировки войск «Север».

Ранее российские силы также нанесли удары по украинским позициям в этом регионе. Одним из ударов была ликвидирована укрепленная точка ВСУ под Харьковом с помощью тяжелой огнеметной системы. Эти атаки позволили нанести значительные потери украинским войскам.

Помимо этого, в Харьковской области под огонь российских сил попали украинские гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Оба объекта были уничтожены с использованием барражирующих боеприпасов «Ланцет», которые показали высокую эффективность в борьбе с техникой противника.

Российское Министерство обороны регулярно делится подобными кадрами, демонстрируя успешные действия своих подразделений на линии фронта.