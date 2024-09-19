В Курской области российские войска продолжают успешно уничтожать технику НАТО, на этот раз под ударом оказался шведский танк Strv 122. Telegram-канал «Северный ветер» опубликовал видеозапись, на которой видно, как этот 62-тонный танк был поражен российским FPV-дроном в районе села Веселое, что находится в Глушковском районе. Об этом сообщает “Российская газета”.

Strv 122, являющийся модернизированной версией немецкого Leopard 2A5, оснащен усиленной бронезащитой. Однако даже дополнительные доработки не смогли уберечь его от атаки. Дрон-камикадзе точно поразил верхнюю часть башни, что привело к взрыву боекомплекта внутри машины. Из люков вырвались яркие языки пламени, за которыми последовало черное облако дыма, поднимающееся на несколько метров в высоту.

Этот танк был частью 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. До начала боевых действий в этом районе таких танков насчитывалось всего семь, и с каждым поражением их число уменьшается. Учитывая успешность атак, есть вероятность, что и остальные машины могут быть уничтожены таким же способом в ближайшем будущем.

Ситуация на фронте в приграничье продолжает оставаться напряженной, но российские силы показывают свою способность эффективно нейтрализовать новейшую западную технику, что, безусловно, сказывается на ходе конфликта.