Российские артиллеристы модернизировали свои 152-мм самоходные установки “Мста-СМ”, добавив к ним новое защитное оборудование. Одним из самых заметных улучшений стало бронирование башни в виде разнесенного экрана, который защищает от атак дронов-камикадзе (речь о ставшем уже знаменитым “царь-мангале”). Этот экран может менять свою форму в зависимости от положения ствола, что делает его более эффективным.

Самоходные установки “Мста-СМ” оснащены современными технологиями, такими как автоматизированная система управления огнем и навигация. Эти новшества позволили увеличить скорострельность до десяти выстрелов в минуту. Экипаж теперь пользуется электронными картами и спутниковой навигацией, что значительно улучшает точность стрельбы.

Особое внимание стоит уделить режиму “одновременный огневой налет”. В этом режиме несколько снарядов из одного орудия могут одновременно поражать цели по разным траекториям. Это позволяет эффективно уничтожать вражеские опорные пункты.

Кроме того, российские артиллеристы используют высокоточные боеприпасы “Краснополь”, которые доказали свою эффективность против танков, таких как Leopard 2A4/А6 и M1A1SA Abrams. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами достигает почти 30 километров, что делает эти установки опасным оружием на поле боя.