Военный корреспондент Семен Пегов подготовил трогательный репортаж о мальчике из Курской области по имени Максим, который каждый день провожает бойцов интербригады “Пятнашка” на передовую. Этот школьник стал своеобразным символом для военнослужащих, представляя всех детей, которых они защищают.

История знакомства Максима с солдатами началась случайно. Однажды, когда он с мамой был в магазине, их внимание привлекла поломанная машина добровольцев. Мальчик попросил у мамы разрешение купить солдатам воду, а затем он также предложил им конфеты и мороженое. Этот жест доброты и заботы произвел большое впечатление на бойцов.

В знак благодарности солдаты решили сделать приятный сюрприз своему новому другу. Узнав от родителей, что Максим готовится пойти в первый класс, и что ему планировали подарить велосипед, бойцы преподнесли ему этот подарок. Но на этом они не остановились и подарили мальчику смартфон, который станет полезным в условиях дистанционного обучения, введенного для школьников в Курской области.