Российские войска продолжают активное контрнаступление в Курской области, достигнув значительных успехов на поле боя. Одной из ключевых побед стало взятие под контроль села Снагость, которое ранее служило важным логистическим пунктом для украинских вооруженных сил. Этот населенный пункт, расположенный в Кореневском районе, оказался стратегически важным для обеих сторон, и восстановление контроля над ним стало значимым шагом для российской армии.

Подготовка к операции была долгой и тщательной. Российским военным предстояло форсировать реку Сейм, а также преодолеть несколько небольших водных преград, что сделало задачу особенно сложной. При этом они находились под постоянным огнем украинских войск. Тем не менее, российские силы успешно переправили через Сейм не только личный состав, но и тяжелую бронетехнику, что стало одним из решающих факторов в успехе операции.

Главную роль в штурме Снагости сыграл 51-й полк 106-й Тульской дивизии ВДВ. Десантники, при поддержке танков и боевых машин десанта (БМД), оборудованных комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), нанесли стремительный удар по украинским подразделениям, удерживавшим оборону в этом районе. Оборона противника была сломлена, и оставшиеся в живых украинские военные либо бежали, либо сдались в плен. В результате операции в плен оказалось значительное количество бойцов ВСУ, многие из которых получили ранения.

Кадры с пленными украинскими военными уже появились в сети, где видно, как российские десантники конвоируют большую группу бойцов противника. Это стало ярким свидетельством успешности операции.

Признание успехов российских войск прозвучало даже со стороны украинских и западных источников. Ресурс Deep State, связанный с украинской военной разведкой, отметил интенсивные бои в районе Снагости, хотя и не признал потерю села. Американский военный эксперт Роб Ли также обратил внимание на использование российской бронетехники в ходе наступления.

Помимо захвата Снагости, российские силы вернули под контроль несколько других населенных пунктов, включая Гордеевку, Внезапное, Бяхово, 10-й Октябрь и Викторовку. Наступление продолжается, и российские подразделения продолжают развивать свои успехи, укрепляя позиции в регионе.