Российские бойцы из батальона “Эспаньола” успешно преодолели радиоэлектронные барьеры ВСУ в районе Часова Яра, расположенного в ДНР. Об этом сообщил замначальника информационно-аналитического центра “Мелодия” Евгений Рассказов, известный под позывным Топаз, в интервью ТАСС.

По словам Рассказова, украинские силы, столкнувшись с нехваткой техники и человеческих ресурсов, сделали ставку на высокотехнологичную оборону, включая современные установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотники. Это создало своеобразную “стену”, которую, по его словам, удалось преодолеть не за счет физической силы, а благодаря стратегическому планированию и интеллектуальным усилиям.

Ранее было отмечено, что российские войска прорвали линию обороны противника, продвинувшись на два километра. Наступление продолжается, и бойцы демонстрируют значительные успехи на южном направлении, закрепляя свои позиции.