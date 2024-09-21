Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что западные СМИ замалчивают факты, связанные с отступлением украинских войск на фоне значительных потерь в Курской области и Донбассе. Он отметил, что один из самых современных танков Leopard, находившийся на вооружении ВСУ, был уничтожен под Курском, однако эта информация не получила широкого освещения на Западе.

Боуз добавил, что украинская армия терпит большие потери, но это не обсуждается в западных медиа. Российское Министерство обороны ранее подтвердило уничтожение немецкого танка Leopard в приграничной зоне Курской области. Было также заявлено об уничтожении более 400 украинских военных и 22 единиц техники, среди которых оказались шведские боевые машины пехоты CV-90.

Кроме того, в ходе боевых действий на Донбассе российские силы активно продвигаются вперед. Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности, в интервью телеканалу “Россия 24” сообщил, что за август и начало сентября освобождено почти тысяча квадратных километров территории. Ежедневные потери противника достигают до двух тысяч человек убитыми и ранеными.