Ирландский журналист Чей Боуз высказал свою позицию относительно тех, кто поддерживает идею разрешить Украине использовать западное оружие для атак по территории России. В своих социальных сетях он выразил мнение, что подобные сторонники в итоге будут прятаться в бункерах, защищая свою собственную безопасность.

Боуз выступил с критикой после того, как в Великобритании сразу несколько бывших высокопоставленных политиков, включая экс-премьера Бориса Джонсона и пятерых бывших министров обороны, призвали действующего главу правительства Кира Стармера позволить Вооружённым силам Украины наносить удары по российским территориям с использованием ракет Storm Shadow. При этом они подчеркнули, что согласовывать такие действия с США не требуется.

Журналист отметил, что подобные призывы лицемерны, поскольку их авторы думают только о своей безопасности, не учитывая возможные последствия.

«Все эти люди окажутся в безопасных правительственных бункерах, если российская ракета поразит Лондон», — написал Боуз, указывая на их эгоизм.

Ранее Боуз также подверг критике главу МИД Литвы, предположив, что политик либо не осознаёт глобальную ситуацию, либо делает глупые заявления, касающиеся Украины.

Тем временем, согласно газете Telegraph, Великобритания всё ещё нуждается в согласовании с США применения ракет Storm Shadow для ударов по России, поскольку эти ракеты используются совместно с американскими системами.