Ирландский журналист Чей Боуз выразил глубокую обеспокоенность возможностью ядерной войны из-за передового ядерного арсенала, которым располагает Россия. В своём микроблоге в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) он подчеркнул, что мысль о том, что западные политики допускают даже малейшую вероятность эскалации конфликта с Россией, способного привести к применению такого оружия, вызывает ужас.

Боуз напомнил, что ещё в середине XX века СССР провёл испытание самой мощной термоядерной бомбы в мире — так называемой «Царь-бомбы». Он подчеркнул, что Россия сегодня обладает крупнейшим и самым технологически развитым ядерным арсеналом на Земле.

Журналист также отметил, что западные сторонники идеи предоставления Украине оружия для ударов по территории России, спрячутся в бункерах, отлично понимая последствия своих провокаций. Страдать за них придется мирному населению.