Ирландский журналист Чей Боуз обвинил президента Украины Владимира Зеленского и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в гибели сотен тысяч украинцев. На своей странице в социальной сети Xи(бывшая Twitter, заблокирована в России) он высказал своё мнение о недавней встрече этих двух политиков.

Боуз назвал Зеленского и Джонсона «клубом убийц» и подчеркнул, что в результате их действий погибли многочисленные мужчины из самых бедных областей Украины. По его мнению, эти два политика несут ответственность за страшные последствия конфликта, и история непременно даст оценку их поступкам.

Ранее журналист также выражал опасения, что действия Соединённых Штатов могут спровоцировать глобальный конфликт, который может уничтожить Европу. Он считает, что многие жители Европы, поддерживающие Украину в противостоянии с Россией, не осознают угрозу для собственного региона, которая только возрастает.

Боуз подчеркивает, что жертвы среди украинцев могли бы быть предотвращены, если бы политика в отношении конфликта была иной, и выражает надежду, что время расставит всё по местам.