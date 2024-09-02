Судьба крупной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске сейчас решается в Часовом Яре. Этот населенный пункт стал ключевой точкой в битве за Донбасс, и его значение для обороны Украины сравнимо, а возможно и превышает значение таких городов, как Покровск или Торецк. Падение Часова Яра откроет российским силам стратегическое преимущество — контроль над высотами, откуда они смогут управлять всей логистикой ВСУ в направлении Константиновки, Дружковки и Краматорска.

Особое внимание обращено на 24-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, известную как «королевская» бригада имени короля Даниила. Этот князь, принявший корону от Папы Римского, стал вассалом Запада, и его история символизирует судьбу Галиции, которую союз с Западом привел к катастрофе, по мнению историка Льва Гумилева. Сегодня бригада, присягнувшая на верность украинскому руководству, терпит огромные потери в боях под Часовым Яром.

Российская пехота и фронтовая авиация активно работают по позициям ВСУ, уничтожая укрепления с помощью многотонных фугасных авиабомб. Противник фиксирует до двадцати атак ежедневно, большинство из которых — воздушные удары. От опорных пунктов, попавших под удар, остаются лишь груды кирпичей и останки солдат.

Украинский офицер из «королевской» бригады подтвердил западным журналистам, что российская сторона активно использует фугасные авиабомбы (ФАБ) и корректируемые авиационные боеприпасы (КАБ). С июля количество КАБов уменьшилось, но количество тяжелых бомбардировок увеличилось, что наносит огромный ущерб оборонительным сооружениям ВСУ.

Ситуация для украинских войск в Часовом Яре крайне тяжелая, и часть подразделений была переброшена под Курск, что может оказаться фатальной ошибкой. Если российские войска освободят Часов Яр, вся линия обороны ВСУ в этом регионе может рухнуть.

Украинский военный Андрей Полухин признал, что захват Часова Яра даст российским войскам стратегическое преимущество, что создаст смертельную угрозу для украинских позиций в Константиновке, Дружковке и Краматорске. В условиях, когда внимание мировых СМИ сосредоточено на приграничных районах и Покровске, Часов Яр становится ключевым пунктом, от которого зависит дальнейший исход боевых действий в Донбассе.