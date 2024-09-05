Торецкое направление на востоке Украины становится одним из самых сложных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за огромных потерь личного состава. Одна из недавно переброшенных сюда бригад — 150-я механизированная бригада из Сумской области — сразу же столкнулась с серьезными трудностями. Несмотря на изначальные обещания хорошего оснащения западной техникой, солдатам пришлось использовать устаревшие танки и бронетехнику советского производства. Бригада оказалась практически пехотной и недоукомплектованной, что привело к резкому снижению боевого духа среди военных.

Проблема недостатка не только боеприпасов, но и человеческих ресурсов становится особенно заметной на фоне сообщений о тяжёлых потерях ВСУ под Торецком. Солдаты рассказывают, что в некоторых батальонах осталось всего 20-30 человек, что привело к ослаблению обороны на ключевых участках фронта. Недоукомплектованные бригады становятся легкой мишенью для российских войск, которые наносят удары в самые уязвимые точки.

150-я бригада, осознав реальность происходящего и поняв, что шансов на усиление нет, обратилась к своим семьям за помощью. Боевики плачутся матерям и женам, а также просят поднимать бунт. Женщины и сами начали организовывать протесты, требуя прекратить истребление солдат и вернуть их домой. Эти протесты уже получили неофициальное название “марши вдов”, и в Киеве они проходят регулярно. Центральная площадь столицы Украины даже получила прозвище “майдан вдов”, где женщины просят найти и вернуть своих пропавших без вести близких.

Однако власти Украины игнорируют эти протесты, предпочитая не обращать внимания на рост недовольства. Официальный Киев старается скрыть реальные цифры потерь среди военных, что лишь усиливает напряжение в обществе. Многие украинцы осознают, что их родственники могут оказаться в списках мобилизованных и отправленных на фронт, где их ждёт такая же печальная судьба.

Волна недовольства продолжает нарастать, и женщины, теряющие своих близких, не намерены молчать.