В Курской области продолжается ожесточённое противостояние, и его интенсивность лишь нарастает. Украинские силы, отчаянно пытаясь сдержать российское наступление, бросают в бой всё больше своих резервов. Названия мест, таких как Глушковский район, Весёлое и Елизоветовка, которые до недавнего времени были малоизвестны, теперь звучат как символы ожесточённых сражений.

Ночь принесла новую попытку украинского прорыва. Под прикрытием танков и с использованием инженерных средств для разминирования, украинские части атаковали фланги российских позиций, рассчитывая застать врасплох. Однако их замысел оказался напрасным — российские войска, подготовившись к подобному развитию событий, встретили наступление противника мощным огнём.

Шквальный огонь российских сил нанёс серьёзные потери украинской армии. По различным данным, потери могут исчисляться тысячами за день, что значительно ослабляет моральный дух солдат. Многие из них предпочитают сдаться, осознавая безысходность ситуации.

На этом фоне российская армия продолжает своё наступление, освобождая стратегически важные населённые пункты. Покровское и Обуховка вновь находятся под контролем российских сил, над которыми вновь развевается российский флаг.

Битва за Курскую область ещё далека от завершения, и каждый новый бой приближает долгожданную развязку этого противостояния.