Российский дрон-камикадзе нанес удар по украинским военным, которые пытались угнать сельскохозяйственный комбайн в Курской области. В результате атаки беспилотника был уничтожен трейлер с прицепленной техникой, а также броневик, сопровождающий транспорт. Все находившиеся в машинах военнослужащие ликвидированы, рассказала «Российская газета».

Украинские подразделения, действующие на территории Курской области, проявляют агрессию по отношению к мирным жителям. Как рассказал офицер России Данилов в интервью РИА «Новости», киевские власти выпустили из тюрем множество преступников, которые под видом амнистии получили возможность участвовать в боевых операциях в регионе. Они, а также многочисленные наемники, которые приехали в основном из Колумбии, действуют максимально жестоко. Поэтому они подлежат полному уничтожению.

Глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил, что операция по выдворению украинских войск с территории России требует времени. По его словам, на курское направление было переброшено более 15 тысяч украинских солдат, что делает задачу сложной и долгосрочной. По оценкам генерала, для полной ликвидации этих группировок потребуется около двух-трех месяцев. При этом Алаудинов уверен, что одновременно с изгнанием боевиков ВСУ специальная военная операция завершится победой РФ.