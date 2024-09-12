Украинский военнослужащий Андрей Шульган поделился своей историей пленения после того, как их бронетранспортер Stryker был подбит в ходе боевых действий. На видеозаписи, опубликованной Министерством обороны России, боец рассказал, как после попадания гранатомета их машина вышла из строя, а экипаж был вынужден покинуть бронетранспортер.

«Когда двигатель заглох, мы разбежались, как мыши», — вспоминает Шульган.

Он отметил, что чудом выжил после того, как граната взорвалась за его спиной. В хаосе боя Андрей побежал куда глаза глядят, спасаясь от огня. По его словам, он на какое-то время смог отдышаться и затем продолжил бежать.

Во время своего бегства он наткнулся на листовку с предложением сдаться в плен и решил добровольно сложить оружие.

Шульган также рассказал о своем опыте на передовой. После прохождения формальной медкомиссии и минимальной подготовки он оказался на линии фронта, где неделю провел с сослуживцами, сидя на сухих пайках в лесу под натянутой клеенкой. Позднее их отправили на бронетранспортере Stryker в другой участок леса, однако до места назначения они так и не доехали, так как их транспорт был подбит.