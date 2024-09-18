Мобилизованные украинцы создают дополнительные сложности для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линии фронта, заявил один из бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным Питбуль. Его слова были приведены в Telegram-канале «Политика страны».

По его словам, территориальные центры комплектования (ТЦК), аналог украинских военкоматов, направляют на фронт людей, которые не готовы и зачастую физически не способны воевать. Речь идет о мужчинах в возрасте 40–50 лет, которых принудительно мобилизуют и отправляют в зону боевых действий. Питбуль отметил, что эти люди зачастую не имеют боевого опыта и были насильно помещены в транспорт для доставки на передовую.

Военный также обратил внимание на проблему среди самих военкомов. Он отметил, что многие из них никогда не участвовали в боевых действиях и плохо представляют, что это такое. По его мнению, их главной задачей становится выполнение плана по отправке новобранцев, что приводит к проблемам на фронте.