Активные боевые действия за Угледар, начавшиеся накануне, продолжаются с новой силой. Российские войска вошли на южные окраины города, начав штурм позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным с мест, Угледар на момент операции обороняли до двух тысяч украинских военнослужащих.

В процессе штурма подразделения ВСУ, в том числе 72-я и 57-я бригады, пытаются покинуть свои позиции, сталкиваясь с серьёзными потерями от фугасных бомб и артиллерийских ударов российской стороны. Ситуация для украинских войск стала критической, и они уже признают, что город удержать будет сложно. Причина этого – нехватка артиллерийской поддержки и личного состава, часть которого была переброшена на другие направления.

Штурм Угледара стал неожиданностью для многих, так как российские подразделения, разделённые на небольшие группы, смогли бесшумно занять городскую застройку на юге и востоке города. Украинская сторона сообщает, что ситуация продолжает ухудшаться: российская армия окружает населённый пункт, а позиции ВСУ подвергаются постоянным ударам артиллерии и авиационных бомб.

Украинские источники отмечают, что командование ВСУ поставило солдат в тяжёлое положение, не обеспечив их достаточной поддержкой. Некоторые блогеры и комментаторы на Украине уже морально готовят население к неизбежному поражению, обвиняя в произошедшем плохую подготовку и ошибки командования.

«У них есть возможность экспериментировать, пробовать …разные направления, дороги, тропы, привлекать мотоциклистов и технику в неограниченном количестве», – жалуются украинские военные на превосходство ВС РФ.

Российская армия в ходе операции проявила гибкость и продуманность в своих действиях. Благодаря использованию различных тактик и привлечению большого количества техники, российские военные смогли захватить позиции ВСУ практически без шума. В штурме участвуют бойцы 5-й отдельной мотострелковой Донецкой бригады, отряд «Шторм» и 40-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.

Украинские военные признают высокий профессионализм российской пехоты, отмечая, что у неё есть возможность применять различные тактические решения и экспериментировать с новыми подходами, что стало решающим фактором в захвате Угледара.