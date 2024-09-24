Российские снайперы на направлении Авдеевки демонстрируют высокую эффективность в выполнении поставленных задач, несмотря на угрозу для жизни. По словам командира снайперского взвода с позывным Раздор, работа противника часто сопровождается небрежностью, что облегчает российским бойцам задачу по их обнаружению и ликвидации.

Раздор привел пример одной из операций, в ходе которой украинский снайпер выдал свое местоположение. После того, как противник сделал выстрел, его точку удалось определить практически мгновенно. Это позволило быстро ликвидировать угрозу. Когда российские штурмовые подразделения продвигались по освобожденной территории, они нашли винтовку американского производства марки Savage, которая была оснащена простым прицелом без глушителя. По мнению Раздора, это свидетельствует о недостаточной подготовке и халатном отношении к работе со стороны украинских стрелков.

При этом российские снайперы продолжают действовать профессионально и слаженно. Каждый из них ведет личный учет пораженных целей, хотя такие данные они предпочитают не раскрывать. Это обусловлено этическими принципами в профессиональной среде, согласно которым раскрытие подобной информации считается нежелательным.

Таким образом, даже в условиях активных боевых действий российские снайперы показывают стойкость и умение адаптироваться к изменяющимся условиям на фронте. Уровень подготовки и оснащения снайперов ВСУ, по мнению Раздора, не идет в сравнение с подготовкой российских стрелков, что также сказывается на исходе снайперских дуэлей в зоне боевых действий.