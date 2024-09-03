Боец спецназа с позывным “Спас” рассказал, что для эффективного поражения американской бронированной техники, находящейся на вооружении ВСУ, необходимо тщательно изучать её уязвимые места. Техника США обладает высокой степенью защиты, что затрудняет её поражение.

В интервью РИА «Новости» спецназовец объяснил, что мастерское управление беспилотником – это только половина дела. Чтобы точно определить, куда нужно нанести удар, надо также изучать конструкционные особенности каждой вражеской боевой машины.

Недавно “Спас” применил особую тактику для уничтожения бронетранспортера Maxx Pro, произведенного в США. Используя FPV-дрон с кумулятивным зарядом, он нацелил его под прямым углом на капот машины, что позволило вывести из строя двигатель. После того как бронетранспортер остановился, по нему был нанесен второй удар, на этот раз в менее защищенную крышу, что вызвало возгорание в кабине.