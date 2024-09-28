Во время боев в Курской области командир взвода одного из подразделений 44-го Армейского корпуса оказался в окружении украинских войск. Однако его заместитель, боец с позывным Клык, смог прийти на помощь и изменить ход событий. Как сообщили агентству ТАСС источники в Министерстве обороны, военнослужащий в ближнем бою ликвидировал четверых украинских военных.

Солдат рассказал, что, находясь всего в 15 метрах от противника, он решил, что лучше вступить в рукопашный бой. Для врага это стало неожиданным решением. Именно фактор внезапности помог Клыку разобраться с превосходящими силами ВСУ.

До инцидента командир взвода вместе с подчиненными укрылся в подвале здания, окруженного противником. Украинские войска обстреливали их из минометов и танков, а затем ворвались в здание, что поставило командира и его людей в критическое положение.

Клык, как оказалось, пришел в армию добровольцем. До подписания контракта он 11 лет работал мастером на пищевом производстве. За свою храбрость и решительные действия он был удостоен признания командования и представлен к награде — ордену Мужества.