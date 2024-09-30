Российские военные сообщают, что украинские силы в приграничных районах Курской области начинают отступать при первых признаках давления. Об этом рассказал командир одного из штурмовых отрядов, уточнив, что ВСУ проявляют сопротивление лишь на первых минутах боя, но быстро сдают позиции, почувствовав даже незначительное наступление.

Военнослужащий отметил, что приказы украинских командиров часто не учитывают реальную ситуацию на фронте и выглядят неэффективными. Он добавил, что такие распоряжения чаще направлены на выполнение формальных задач, нежели на достижение реальных результатов, и это часто приводит к тому, что украинские войска оказываются прямо в зоне поражения российских сил.

«Командиры им указывают точку. Вот, поезжайте туда, там закрепляйтесь. Не зная даже ничего по положению войск, по нашим сведениям. То есть они думают, что “приедем сейчас, закопаемся — и все”. А они приезжают прямо к нам в руки. Истерики в радиоэфире у них очень хорошие», — цитирует российского военнослужащего ТАСС.

Командир также обратил внимание на хаос в радиопереговорах украинских военных, добавив, что такие моменты хорошо слышны в эфире. Ранее пленные солдаты ВСУ говорили, что командиры используют обман и угрозы, чтобы отправлять их в российские регионы.